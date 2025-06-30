Еще 35 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 23 по 27 июня Комитет по конкурентной политике Московской области разместил 35 новых закупок в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Среди них — значимые проекты по обновлению социальной и инженерной инфраструктуры региона.

Особое внимание уделили сфере культуры и образования. Так, планируется провести капитальный ремонт детской школы искусств в Кашире и хоровой школы в Дубне. Кроме того, планируется благоустроить популярные зоны отдыха — Губернский лес в Чехове и парк «Славянской дружбы» в Лотошине.

Значительная часть тендеров касается модернизации коммунального хозяйства. В частности, будут отремонтированы теплотрассы в Лыткарине, Реутове, Электростали и Чехове. Специалисты проведут капитальный ремонт центральных тепловых пунктов в Ленинском округе и возведут новую блочно-модульную котельную в Наро-Фоминске.

Без внимания не осталась и транспортная инфраструктура. В планах — ремонт дороги в деревне Соснино в Сергиево-Посадском округе и масштабная реконструкция Водопроводной аллеи в Мытищах с возведением путепровода через трассу М-8.

Кроме того, по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» проведут ремонт Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка». Также объявлены тендеры на оказание услуг по предоставлению горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях в Люберцах и Фрязине.