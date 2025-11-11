Еще 35 проекционных пешеходных переходов установят вблизи школ в Красногорске

В Красногорске планируют установить еще 35 проекционных пешеходных переходов около социальных объектов с интенсивным автомобильным движением. Одна из таких локаций — Детский научно-клинический центр имени Рошаля.

Территорию у научного центра посетил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Артур Бадретдинов. Он пообщался с участниками дорожного движения об эффективности современной технологии.

«Говорят, что да, это действительно безопасно для них. Они дополнительно видят и проезжую часть, и водители их видят. В целом очень поддерживают», — сказал народный избранник.

Также пять проекционных пешеходных переходов установят на территории отстойно-разворотной площадки в поселке Путилково.

«На территории муниципалитета обустроят 35 проекционных пешеходных переходов, что позволит увеличить безопасность как для водителей, так и для пешеходов, потому что они станут видимы для всех. Это реализуется в рамках национального проекта „Безопасные дороги“, который администрация Красногорска поддержала и выделила средства. В первую очередь сейчас обустраиваются пешеходы вблизи объектов социального притяжения», — сказал Артур Бадретдинов.