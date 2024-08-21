Еще 35 нарушений по вывозу строительного мусора пресекли в Балашихе в августе

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Случаи нелегальной перевозки строительного мусора продолжают пресекать в Подмосковье. Так, только в Балашихе за август камеры зафиксировали 35 нарушений.

Сумма штрафов, выписанных за незаконный провоз мусора, составила 1,9 миллиона рублей. Больше всего нарушений зафиксировано на трассе М-7 «Волга», на участке от Разинского шоссе до Салтыковского путепровода.

В целом по региону, с начала года выписали уже 1632 постановления на сумму 40,3 миллиона рублей.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнило, что получить талон на перевозку строительных отходов можно за 10 минут на портале региональных госуслуг. Простые действия помогут избежать штрафа размером до 250 тысяч рублей.

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