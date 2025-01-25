Еще 35 испытаний ракетных двигателей провели в Химках в 2024 году

Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках успешно провели 35 огненных испытаний жидкостных ракетных двигателей РД-191 и РД-191М в 2024 году. Это самый высокий показатель на предприятии за последние 10 лет.

Специалисты «Энергомаша» тестировали ракетные двигатели РД-191 и РД-191М, которые работают на жидком кислороде и керосине. Их изготовили в кратчайшие сроки. В результате тяга РД-191М превысила тягу РД-191 на 10%.

Отметим, научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика Валентина Петровича Глушко основано в 1929 году. Предприятие — ведущая компания ракетно-космической отрасли. «Энергомаш» разрабатывает, испытывает и производит ракетные двигатели для ракет-носителей.