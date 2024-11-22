Еще 344 здоровых ребенка родились у матерей с ВИЧ в Подмосковье

В Московской области женщины с положительным ВИЧ-статусом, своевременно ставшие на учет и принимающие терапию, могут родить здоровых детей. В Минздраве региона сообщили, что с начала года в Московской области у матерей с ВИЧ родились 344 здоровых ребенка.

Ключевым этапом профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку является прием антиретровирусной терапии. В регионе программы перинатальной профилактики реализуются совместно со службой акушерства и гинекологии, а женщин и детей сопровождают специалисты Центра на всех этапах — от беременности до 1,5 лет. При выявлении ВИЧ у ребенка диагноз и лечение назначают в первые две недели. Все услуги предоставляются бесплатно.

«Важно регулярно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а особенно парам, планирующим беременность. Если у женщины положительный ВИЧ-статус, то при приеме терапии, соблюдении всех рекомендаций врачей нашего Центра, она может стать мамой здорового ребенка», — подчеркнул главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Обследоваться на ВИЧ можно в поликлиниках, а также в кабинетах анонимного тестирования и Центре СПИД. Больше информации о постановке на учет и обследовании доступно на сайте Центра.