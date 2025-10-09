Еще 340 метров теплосетей заменили на Внуковской улице в Дмитрове

В Дмитрове специалисты завершили прокладку новых тепловых сетей в микрорайоне Внуковский. Подрядчик заменил участок от котельной до ближайшего теплового пункта.

Рабочие смонтировали теплотрассу диаметром 200 мм и протяженностью 340 метров, а также трубы горячего водоснабжения диаметром 150/125 мм такой же протяженности. Во время ремонта горячую воду подавали по старым сетям, а после врезки пустили по новому маршруту.

Котельная на Внуковской улице уже стабильно работает. Она обеспечивает водоснабжением и отоплением пять многоквартирных домов, где проживают 1110 человек, и соседние промышленные предприятия.

Отметим, в Дмитрове в 2025 году по региональной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» заменили более 10 километров теплосетей и отремонтировали восемь котельных. Качество теплоснабжения улучшили для 48,5 тысяч жителей.