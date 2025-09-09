Еще 340 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендациям коллег

В Московской области продолжает действовать программа «Приведи друга». Она позволяет сотрудникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения региона, получить премию за помощь в трудоустройстве коллег.

Проект запустили в 2022 году.

«Благодаря программе „Приведи друга“ за все время ее действия нам удалось привлечь почти 1,6 тысячи медицинских работников, в том числе 344 с начала этого года», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа предусматривает денежные выплаты за привлечение врачей, фельдшеров или медсестер. Размер премии варьируется от 28 до 128 тысяч рублей и зависит от категории, специальности и стажа нового сотрудника.

Выплата производится в два этапа: половину суммы начисляют в момент трудоустройства специалиста, а оставшуюся часть — спустя три месяца работы. Условием является оформление сотрудника на полную ставку и отсутствие у него трудового стажа в подмосковных государственных медучреждениях в последние полгода.

Особенно востребована программа в 2025 году среди участковых терапевтов, акушеров-гинекологов, фельдшеров и медицинских сестер.

В регионе действуют и другие меры поддержки: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и ряд других.

Узнать подробности о программах можно на сайте.