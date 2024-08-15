Еще 3,4 тысячи сертификатов для жителей аварийных домов оформили в Подмосковье

Свыше 3,4 тысячи жителей Подмосковья обратились за получением жилищных сертификатов для переселения из аварийных домов. Заявления подали в 35 городских округах.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, в ближайшее время в регионе расселят более 64 тысяч квадратных метров аварийных помещений.

«Заявления на получение жилищных сертификатов поданы в 35 округах Подмосковья. Наибольшее количество подано в Шатуре, Щелкове, Орехово-Зуевском округе, Воскресенске и Егорьевске. Всего за данной мерой поддержки обратились 2 190 семей», — отметили в ведомстве.

Сертификаты дают возможность переселиться в новую квартиру или дом за счет государства в любом округе Подмосковья, а также потратить средства на строительство.

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