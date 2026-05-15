Еще 34 тысячи разрешений на работу такси оформили онлайн в Подмосковье с января

С начала года жители Московской области уже более 34 тысяч раз обратились за получением или отзывом разрешительных документов на работу такси онлайн. Такую статистику обнародовало областное Министерство государственного управления.

Чтобы воспользоваться этой электронной опцией, нужно зайти на региональный портал госуслуг, где в категории для бизнеса, в подразделе, посвященном транспорту и пассажирским перевозкам, находится необходимый сервис.

Подать заявку через цифровую платформу имеют право как индивидуальные предприниматели и организации, так и физические лица, имеющие статус самозанятых и состоящие на учете в Подмосковье.

С помощью услуги собственники автомобилей могут добавить, скорректировать или удалить данные о транспортном средстве, а перевозчики — оформить разрешение, внести в него правки или полностью его аннулировать.

Тем, кто обращается впервые, нужно обязательно включить машину в специальный регистр легковых такси.

Также система способна в автоматическом режиме получить сведения об автомобиле из того же областного реестра, используя только его VIN-номер.