Еще 34 тысячи онлайн-заявок на запись в детский сад подали в Подмосковье

С начала года услугой онлайн-записи в детские сады в Подмосковье воспользовались свыше 34 тысяч раз. Данные привели в Мингосуправления региона. Сервис «Постановка на учет и зачисление в детский сад» работает в разделе «Образование» — «Детские сады», услуга предоставляется бесплатно и обрабатывается в течение пяти рабочих дней.

Для подачи заявления требуется авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В процессе обработки искусственный интеллект проверяет прикрепленные документы.

Воспользоваться сервисом могут родители или законные представители ребенка — с момента его рождения и до семи лет. Обязательное условие — наличие временной или постоянной регистрации в Московской области. В заявлении допускается указать до трех детских садов; место предоставляется в одном из них согласно установленной очередности.

Помимо первичной подачи, функционал услуги позволяет вносить изменения в ранее направленное заявление и отслеживать текущую позицию в очереди на зачисление.