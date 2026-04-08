Еще 34 тысячи заявок на статус нуждающихся в соцобслуживании подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на признание нуждающимися в социальном обслуживании. С начала года госуслугой воспользовались около 34 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. При заполнении заявления нужно указать способ получения социальных услуг: на дому, в стационаре или полустационарной форме.

«Бесплатные соцуслуги могут получить жители Московской области определенных категорий, например, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, не имеющие работы или средств к существованию, чья семья находится в социально опасном положении», — отметили в министерстве.

Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней.