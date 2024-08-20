Еще 34 медработника получили льготную ипотеку в Подмосковье
Торжественная церемония вручения сертификатов по программе «Социальная ипотека» прошла в Доме правительства Московской области. Приобрести жилье на льготных условиях смогут еще 34 медработника, среди которых врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушерка и рентгенолаборант.
В Минжилполитики Подмосковья напомнили, что программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Более трех тысяч ценных специалистов уже смогли улучшить свои жилищные условия.
«В этом году мы вручаем 295 свидетельств по программе „Социальная ипотека“: 160 — медицинским работникам, 73 — учителям, 57 — молодым ученым и уникальным специалистам, еще пять — тренерам», — отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
Участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет Подмосковье будет ежемесячно выплачивать компенсацию суммы основного долга, а специалистам нужно будет платить только проценты по кредиту.
«Важно не только привлекать новые кадры, но и поддерживать специалистов, работающих в регионе. Для этого в Подмосковье действует широкий комплекс мер соцподдержки. С 2016 года мы вручили более 1,9 тысячи сертификатов на льготную ипотеку, и еще 34 — сегодня», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Одной из тех, кто получил сертификат, стала медсестра Подольской больницы Екатерина Толстикова. Она переехала в Подольск в 2015 году из Воронежа вместе с мужем.
«Уже здесь у нас родился ребенок. Не у всех есть возможность собрать первоначальный взнос, чтобы взять обычную ипотеку, поэтому такая программа очень помогает. Очень рада, что есть эта мера поддержки», — говорит она.
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