Еще 34 медработника получили льготную ипотеку в Подмосковье

Торжественная церемония вручения сертификатов по программе «Социальная ипотека» прошла в Доме правительства Московской области. Приобрести жилье на льготных условиях смогут еще 34 медработника, среди которых врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушерка и рентгенолаборант.

В Минжилполитики Подмосковья напомнили, что программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Более трех тысяч ценных специалистов уже смогли улучшить свои жилищные условия.

«В этом году мы вручаем 295 свидетельств по программе „Социальная ипотека“: 160 — медицинским работникам, 73 — учителям, 57 — молодым ученым и уникальным специалистам, еще пять — тренерам», — отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет Подмосковье будет ежемесячно выплачивать компенсацию суммы основного долга, а специалистам нужно будет платить только проценты по кредиту.