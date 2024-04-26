Еще 330 недостроенных объектов ликвидировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 17:20 Еще 330 недостроенных объектов ликвидировали в Подмосковье Мособлархитектура

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Активная работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного строительства продолжается на территории Московской области. Эти постройки не только портят облик городов, но и представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил значительные успехи в первом квартале 2024 года. Так, специалистам удалось ликвидировать 334 объекта, из которых 244 (73%) были достроены и приведены в соответствие, а 90 (27%) — снесены.

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«Дострой и приведение в соответствие объектов — всегда в приоритете. Например, дострой объектов нежилого назначения способствует созданию новых рабочих мест и, безусловно, положительно влияет на облик городов региона», — указал Владислав Гордиенко.

Большая часть объектов, с которыми проводилась работа в первом квартале, являются самовольно построенными зданиями — 62% от общего числа. Самострои могут представлять серьезную угрозу из-за отсутствия документации, контроля и экспертизы.

За шесть лет удалось ликвидировать почти 6,6 тысячи объектов в Московской области. Планируется провести работы по еще 3,6 тысячи объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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