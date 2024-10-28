Еще 330 человек переселили из аварийного жилья Подмосковья за неделю

Жители 15 городских округов получили квартиры или денежные компенсации за аварийное жилье в Подмосковье на прошлой неделе. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

За семь дней по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Московской области расселили 152 аварийные квартиры. Жилье находилось в городских округах Воскресенск, Кашира, Лобня, Шатура, Щелково и других. В сумме это более 5673 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас Московская область входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.