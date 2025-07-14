Еще 33 тысячи заявок на запись в колледжи подали онлайн в Подмосковье

За минувшую неделю жители Подмосковья подали еще 33,8 тысячи заявлений на поступление в колледжи через региональный портал госуслуг. С начала года документы оформили около 72 тысяч раз.

Услуга «Запись в колледж» вновь стала самой востребованной на портале за прошедшую неделю, возглавив рейтинг популярных онлайн-сервисов.

Второе место заняла «Выписка из домовой книги» — жители региона направили почти 14 тысяч запросов на ее получение.

В пятерку лидеров также вошли: подача заявлений на запись в школу (свыше 12 тысяч), оформление и переоформление социальных карт жителя Московской области (более 7,7 тысячи обращений), а также присвоение адреса (3,3 тысячи заявлений).

Сейчас на региональном портале госуслуг доступно свыше 390 цифровых сервисов как для граждан, так и для бизнеса.

Получать их можно не только через сайт, но и с помощью мобильного приложения «Добродел». Для этого необходима подтвержденная учетная запись в системе ЕСИА.

Онлайн-сервисы действуют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».