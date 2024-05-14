Еще 33 тысячи беременных использовали телемедицину в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 10:56 Еще 33 тысячи беременных использовали телемедицину в Подмосковье Медиасток.рф

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Беременные женщины могут получать бесплатные онлайн-консультации с врачом в Подмосковье. С начала года возможностями телемедицины воспользовались еще 33 тысячи жительниц региона.

На онлайн-консультации пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. Это позволяет сэкономить время на походах в поликлинику.

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«Телемедицинские консультации для беременных стали доступны в регионе в прошлом году. За это время провели свыше 132 тысяч онлайн-приемов, из них почти 33 тысячи — с начала этого года», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Чтобы записаться на онлайн-прием, нужно обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику. Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

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