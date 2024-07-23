Еще 3,3 тысячи авто эвакуировали в Подмосковье из-за неправильной парковки за неделю

Свыше 3,2 тысячи машин переместили с подмосковных дорог из-за нарушений правил парковки за неделю. Это на 120 автомобилей меньше средних данных прошлой недели.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего машин эвакуировали в Красногорске. Это 341 транспортное средство. Еще 305 нарушений выявили в Мытищах, 304 — в Химках, 292 — в Ленинском округе и 206 — в Королеве.

В случае эвакуации машины жители могут узнать ее расположение по телефону 112 или в приложении «112 МО», а также на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призвали быть осторожными и парковаться правильно, не мешая проезду экстренных служб.

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