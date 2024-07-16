Еще 33 школьных стадиона откроют для посещений в Подмосковье до конца года

Реализация программы «Открытый стадион» продолжается в Подмосковье с 2021 года. До конца сезона еще 33 школьные спортплощадки станут доступны для всех жителей, о чем сообщили в Мособлдуме.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что в регионе открыли уже 447 школьных стадионов, из них 17 — в этом году. До конца сезона планируется запустить деятельность еще 33 объектов.

Открытыми стадионами активно пользуются жители близлежащих домов. Здесь играют в футбол, занимаются бегом. Зимой на многих стадионах прокладывают лыжню, а на некоторых даже заливают катки.

Лидерами по количеству открытых стадионов в Подмосковье стали Балашиха, Богородский, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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