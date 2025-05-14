Еще 33 села и деревни догазифицируют в Подмосковье по президентскому проекту

Догазификация по президентскому проекту продолжается в 33 деревнях, селах и городах Подмосковья. Работы проводят там, где ранее уже провели газопроводы-источники.

Всего в программу вошли 3,1 тысячи населенных пунктов Подмосковья. Сейчас работы продолжаются в 33 населенных пунктах. Это деревни Блазново, Мишуткино, Таширово, Шапкино, Базарово, Кончинино, Тендиково, Лаврово, Новосъяново, Исаково, Качаброво, Новинки, Кривцово, Никольское, Рекино-Кресты, Никифорово, Клюшниково и Пленицино, поселках Ермолино, Новосиньково, Буденновец, Мещерино, Воровского, а также в селах Виноградово и Остров, городах Дубна, Талдом, Подольск, Ивантеевка и Сергиев Посад.

Жителям напомнили, что подать заявку на участие в проекте можно по ссылке. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом, рекомендуют воспользоваться комплексным договором. В него войдут проектирование, строительство, техобслуживание сетей и поставка топлива.

Подать заявку на газификацию на льготных условиях можно через «Госуслуги».