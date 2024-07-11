Еще 33 подмосковных учителя получили сертификаты на покупку жилья

Подмосковные учителя получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Министр образования региона Артем Охрименко в региональном Доме правительства вручил 33 педагогам свидетельства на приобретение жилья.

По его словам, программа социальной ипотеки для педагогов заработала в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2016 году для поддержки лучших учителей.

«В этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», — пояснил Охрименко.

По условиям программы государство оплачивает стоимость квартиры, а участник платит только проценты по кредиту.



Также в Московской области действуют и другие меры социальной поддержки педагогов: компенсация аренды жилья, пособие для молодых специалистов, надбавка за классное руководство и многое другое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».