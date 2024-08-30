Еще 33 медика Подмосковья получили льготную ипотеку

Торжественное вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека» прошло в доме правительства Московской области. Сертификаты на приобретение жилья получили 33 медработника, среди которых врачи, фельдшеры, медицинские сестры и акушерки.

Программа функционирует с 2016 года по инициативе губернатора региона. С момента ее запуска более трех тысяч специалистов улучшили свои жилищные условия.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова сообщила, что в этом году вручили 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них 160 получили медицинские работники, 73 — учителя, 57 — молодые ученые и уникальные специалисты, а также пять тренеров.

Участники программы могут рассчитывать на 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, которые предоставляет регион. В течение десяти лет они ежемесячно получают компенсацию суммы основного долга, при этом платят только проценты по кредиту.

Среди получивших сертификаты были медицинские работники из Балашихи, Красногорска, Одинцова, Лобни, Химок, Королева, Подольска, Сергиева Посада, Видного, Люберец, Мытищ и Дмитрова, а также сотрудники других медицинских учреждений, перинатальных центров и станций скорой помощи.

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