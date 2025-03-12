Еще 33 дома подключили к газу в Домодедове за неделю

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева провела еженедельное оперативное совещание и рассказала о событиях за неделю. Ответственные сотрудники отчитались о перекрытии дороги, социальной газификации и раскрываемости телефонного мошенничества.

Начальник МВД России по городскому округа Домодедово рассказал, что чаше всего дистанционное мошенничество связано с передачей денег курьеру. Преступники убеждают пожилых жителей расстаться с накоплениями из-за якобы непредвиденных обстоятельств. Благодаря камерам видеонаблюдения такие случаи имеют высокий процент раскрываемости.

Заместитель начальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Люхин доложил о ремонте участка на региональной дороге Шебанцево-Голубино-Глотаево. В выходные проезжую часть перекрыли из аварийного состояния полотна. Службы «Мосавтодора» отсыпали дорогу песком и щебнем. После стабилизации грунта будет уложено асфальтобетонное покрытие.

Начальник управления строительства и городской инфраструктуры Валерий Трифонов рассказал, что на прошлой неделе еще 33 дома подключили к газу. Всего в 2025 году выполнили 250 пусков. Администрация округа уточняет адреса садовых товариществ, которые попали в программу социальной газификации — всего на территории округа таких 161 домовладение. Помимо этого, завершено проектирование проектора на здание ГДКиС «Мир», решается вопрос с финансированием.