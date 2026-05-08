Еще 320 камер видеонаблюдения установят у мусорных баков в Подмосковье

В этом году Каширский регоператор увеличит зону покрытия контейнерных площадок видеокамерами. В мае на объектах установят 321 устройство.

Проект по установке камер на контейнерных площадках начался в 2025 году. Тогда специалисты установили 30 устройств в Ленинском округе и Домодедове.

В мае еще 27 камер установят в Домодедове, три — в Кашире, 16 — в Коломне, 57 — в Ленинском округе, одну — в Луховицах, две — в Лыткарине, 151 — в Подольске, две — в Серпухове, девять — в Ступине и 20 — в Чехове.

«Летом в сезон отпусков и дачный период меняется ситуация с накоплением отходов. Возникает перенаполнение на тех площадках, которые расположены около дорог, в больших СНТ, где население увеличивается кратно. Камеры позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы на контейнерной площадке и своевременно распределить силы экипажей», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Жители могут обратиться по вопросам вывоза отходов в офисы региональных операторов и МФЦ.