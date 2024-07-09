Еще 3,2 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки

пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 32 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 153 меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, больше всего нарушений выявили в Ленинском округе, там эвакуировали 366 машин. Еще 363 — в Красногорске, 311 — в Мытищах и 226 — в Химках.

Узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

«Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствую проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта», — добавили в министерстве.
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