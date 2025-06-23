Еще 32 контейнерные площадки приведут в порядок в Солнечногорске в 2025 году

Жители деревни Кривцово неоднократно сообщали о проблемах с переполнением отходами и ненадлежащей организацией места сбора мусора у дома № 22. По распоряжению главы Солнечногорска Константина Михалькова была организована выездная проверка новой контейнерной площадки.

В осмотре участвовали заместитель главы Нодар Бощеван, ответственный за территорию Кривцовское Евгения Атаева и муниципальный депутат Александр Болтенков. Выяснилось, что мусорные баки установлены на неподготовленной территории, занимая места для парковки автомобилей. Это доставляет неудобства водителям, приводит к распространению мусора по двору и создает антисанитарные условия.

«В ходе осмотра обнаружены недостатки: бетонное основание уже повреждено, подход к площадке не обустроен, а при большом количестве припаркованных машин специальная техника будет осложнять проезд другим автомобилям», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

По результатам осмотра приняли решение провести расширенное совещание с участием специалистов. Во время мероприятия разработают план по устранению выявленных проблем и созданию удобной, безопасной и соответствующей санитарным нормам площадки для мусорных контейнеров. Всего в 2025 году планируется обновить 32 контейнерные площадки.