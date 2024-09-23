Еще 32 госзакупки опубликовали в Подмосковье за неделю

С 16 по 20 сентября Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал еще 32 тендера. Это предложения по капитальному ремонту, реконструкции объектов ЖКХ и строительству.

Среди новых — закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах Талдомский, Сергиево-Посадский, Наро-Фоминский. Реконструкция участков требуется в Одинцовском округе, а строительство — в Бронницах. В Электростали ищут подрядчиков для строительства котельных.

Открыт прием заявок по конкурсам на ремонт образовательных зданий в Луховицах, Орехово-Зуеве, Пушкино и Наро-Фоминске. В Пушкинском округе также планируется капремонт Центра культуры и искусств имени Кекушева, а в Волоколамске — капремонт здания общежития Красногорского колледжа.

Информация о новых закупках размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).

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