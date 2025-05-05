Еще 310 гектаров леса очистят от бурелома в Подмосковье

В Подмосковье продолжают уборку поваленных и сухих деревьев. На этой неделе санитарные работы начали в 14 лесничествах региона.

Специалисты очищают территории от неликвидной древесины, распиливая стволы и формируя поленницы для естественного перегнивания.

Так, в Бородинском лесничестве работы проводят возле деревень Бурмакино и Ивакино, в Виноградовском — около Панино, в Дмитровском — близ Аббакумово.

Особенно крупный участок обработки — 125 гектаров — расположен в Истринском лесничестве рядом с Новорижским шоссе. В Сергиево-Посадском округе приводят в порядок 30 гектаров леса у деревни Леоново, а в Подольском — 19 гектаров возле Суханово.

Всего в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий специалисты обработают свыше 310 гектаров лесных территорий. Такие работы помогают поддерживать экологическое равновесие и снижают риск возникновения лесных пожаров.