Подмосковье 24 апреля 2024, 09:51 Еще 31 жилой проект одобрили в кластере «Истра-Дом» Самолет

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Индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье — это новый формат загородной недвижимости с городским комфортом. Один из кластеров ИЖС реализуют в городском округе Истра. Министерство жилищной политики выдало группе «Самолет» разрешение на возведение еще 31 жилого дома по проекту «Истра-Дом».

Проект реализуют на нескольких участках общей площадью 284,7 гектара. В кластере планируется построить 2248 жилых домов. Владельцам они достанутся с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

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На территории кластера построят несколько детских садов, школу и поликлинику. Здесь появятся благоустроенные общественные пространства и рекреационные зоны: плейхабы для детей, коворкинг, банный комплекс, детский центр и клубный дом, в котором жители смогут встречаться и вместе проводить досуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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