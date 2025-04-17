Еще 31 жилой дом поставили на кадастр в Подмосковье с начала года

Московская область продолжает активное развитие жилищного строительства, обеспечивая тысячи семей современным и комфортным жильем. Власти региона внедряют эффективные механизмы для ускоренного ввода объектов в эксплуатацию и улучшения инфраструктуры.
За первые три месяца 2025 года в ЕГРН внесли сведения о 31 новом многоквартирном доме. Общая площадь введенных объектов превысила 880 тысяч квадратных метров. Благодаря этому около 12 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия.
Для ускорения сроков сдачи в Подмосковье реализуют проект предварительной проверки технической документации.
«Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется ведомством в кратчайшие сроки, что способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для улучшения жилищных условий гражданам региона», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра Павел Иванов.
Процедуру проводят в кратчайшие сроки.
Два человека погибли и более 20 пострадали при взрыве мотоцикла в Колумбии
Жительница Барнаула до смерти ошпарила свою мать кипятком
Еще 2,5 тысячи онлайн-заявок на капитальное строительство приняли в Подмосковье
Волонтеры из Мытищ приняли участие в международной премии «Мы вместе»
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 18 апреля
Чердак культурного объекта в Петербурге превратили в незаконные апартаменты
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте