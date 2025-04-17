Еще 31 жилой дом поставили на кадастр в Подмосковье с начала года

Московская область продолжает активное развитие жилищного строительства, обеспечивая тысячи семей современным и комфортным жильем. Власти региона внедряют эффективные механизмы для ускоренного ввода объектов в эксплуатацию и улучшения инфраструктуры.

За первые три месяца 2025 года в ЕГРН внесли сведения о 31 новом многоквартирном доме. Общая площадь введенных объектов превысила 880 тысяч квадратных метров. Благодаря этому около 12 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия.

Для ускорения сроков сдачи в Подмосковье реализуют проект предварительной проверки технической документации.

«Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется ведомством в кратчайшие сроки, что способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для улучшения жилищных условий гражданам региона», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра Павел Иванов.

Процедуру проводят в кратчайшие сроки.