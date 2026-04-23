Еще 31 тысячу проверок качества овощей, фруктов и ягод провели в Подмосковье

В Подмосковье продолжают тщательно контролировать качество плодоовощной продукции. В марте специалисты Государственной ветеринарной службы региона провели масштабные проверки на рынках и ярмарках.

Специалисты провели более 31 тысячи исследований товаров, среди которых были овощи, фрукты и ягоды.

Продукцию оценивали сразу по нескольким параметрам: проверяли внешний вид и свежесть, уровень нитратов, а также проводили специальные лабораторные исследования. Для ягод дополнительно применяли методы радиационного контроля, что позволило подтвердить их безопасность.

По итогам проверок из оборота изъяли свыше 250 килограммов товаров.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что такие меры позволяют защищать потребителей и поддерживать высокий уровень продовольственной безопасности.

Жителям и гостям региона рекомендуют приобретать продукты исключительно на официальных торговых площадках, где действует регулярный ветеринарно-санитарный контроль. Это снижает риск покупки некачественной продукции и гарантирует соответствие товаров установленным стандартам.