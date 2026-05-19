Еще 31 тысяча жителей Подмосковья прошла реабилитацию после заболеваний

Жителям Подмосковья доступна бесплатная реабилитация после перенесенных заболеваний. Ее проводят в дневных и круглосуточных стационарах.

Кроме того, услугу предоставляют в поликлиниках амбулаторно.

«Реабилитация — заключительный и важный этап лечения после перенесенных заболеваний — инсульта, инфаркта, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, перенесенных операций и полученных травм. Программа составляется индивидуально для каждого пациента: занятия на тренажерах, массаж, физиотерапия, ЛФК. В Подмосковье с начала года реабилитацию прошли свыше 31 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Процедуры доступны по полису ОМС после получения направления от лечащего врача при наличии медицинских показаний.