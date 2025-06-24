Еще 31 компания в Сергиевом Посаде подала заявку на компенсацию затрат

Еще 31 предприятие Сергиево-Посадского округа участвует в конкурсе на компенсацию затрат в рамках программы «Модернизация». Члены Торгово-промышленной палаты проводят консультации.

Подача заявок началась с 20 июня. За консультацией обратилось 31 предприятие. Они претендуют на возврат средств до пяти миллионов рублей, но не более 50% от затрат.

Компания «Эффективные фильтрационные системы» производит оборудование для очистки промышленных сточных вод. В 2024 году она получила компенсацию в размере 880 тысяч рублей. В этом году предприятие расширилось и вновь участвует в конкурсе.

Во второй раз подает заявку компания «Ультрафиолетовые технологии», которая выпускает бактерицидные установки для обеззараживания воды и поставляет продукцию по всей России. В 2024 году предприятию не удалось получить компенсацию, а в этом руководители вновь собирают документы на возврат средств с покупки новых станков.

Компания «Славянские мотивы» планирует получить два миллиона рублей с покупки оборудования. Предприятие занимается разработкой, пошивом и изготовлением сценических и театральных костюмов. Их клиенты — учреждения культуры и танцевальные коллективы со всей России.

Торгово-промышленная палата помогает предпринимателям собирать документы, так как требования при отборе достаточно высоки.