Еще 305 нарушений перевозки строительных отходов выявили в Подмосковье в июне

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Камеры видеофиксации выявили еще 305 нарушителей, нелегально перевозивших строительные отходы в Подмосковье. Им придется заплатить штрафы на общую сумму более 15 миллионов рублей.

«Отходы, которые образуются после капитального ремонта, сноса и демонтажа должны складироваться в контейнеры или бункеры на специальных площадках. За несоблюдение установленных правил законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество нарушений в июне зафиксировали в Балашихе (71), Дмитрове (33) и Ленинском округе (25).

Всего по одному нарушению в Шаховской, Реутове и Рузе.

Специальное разрешение на перевозку строительных отходов можно получить на региональном портале государственных услуг.

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