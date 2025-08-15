Еще 300 жителей Талдома переедут в новые квартиры из аварийных домов

В поселке Вербилки в Талдомском округе состоялось торжественное событие — сто семей, ранее проживавших в аварийном жилье, получили ключи от современных квартир. Новый дом, возведенный в рамках Народной программы партии «Единая Россия», полностью соответствует современным стандартам комфорта и безопасности.

Квартиры с чистовой отделкой уже оборудованы всей необходимой сантехникой и межкомнатными дверями, что позволяет людям заселиться без дополнительных затрат на ремонт.

Для многих жителей это событие стало настоящим праздником. Современный жилой дом удалось построить в сжатые сроки благодаря слаженной работе местной администрации, подрядчика и членов партии.