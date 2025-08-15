Еще 300 жителей Талдома переедут в новые квартиры из аварийных домов
В поселке Вербилки в Талдомском округе состоялось торжественное событие — сто семей, ранее проживавших в аварийном жилье, получили ключи от современных квартир. Новый дом, возведенный в рамках Народной программы партии «Единая Россия», полностью соответствует современным стандартам комфорта и безопасности.
Квартиры с чистовой отделкой уже оборудованы всей необходимой сантехникой и межкомнатными дверями, что позволяет людям заселиться без дополнительных затрат на ремонт.
Для многих жителей это событие стало настоящим праздником. Современный жилой дом удалось построить в сжатые сроки благодаря слаженной работе местной администрации, подрядчика и членов партии.
«В Народной программе „Единой России“ зафиксирована необходимость продолжить программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В нашем округе мы активно работаем по этому направлению. Сегодня мы вручаем ключи от 100 квартир, а это более 300 человек из 17 аварийных домов станут новоселами», — пояснил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин.
Здание оснащено всеми необходимыми удобствами: лифтами, пандусами для маломобильных граждан, новой детской площадкой и парковочными местами.
«Сам дом располагается близко к берегу реки, и пришлось делать большие подготовительные работы. Все вместе мы с вами справились с поставленной задачей и сегодня вместе с вами разделяем вашу радость», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в городском округе Талдомский Михаил Аникеев.
Отметим, что в микрорайоне «Солнечный» также ведется строительство нового дома, куда планируют переселить 74 семьи из ветхих строений Талдома и окрестных деревень.