Еще 300 целевиков вышли на работу в больницы Подмосковья после выпуска из вузов

В этом году в больницы Подмосковья пришли на работу более 300 молодых врачей, обучавшихся в вузах по целевому договору. Это педиатры, терапевты, онкологи, гинекологи и другие специалисты.

Абитуриенты могут заключить целевой договор с медорганизацией и региональным Минздравом. По нему молодые специалисты должны трудоустроиться в больницу после завершения обучения.

«Целевая программа позволяет на перспективу подготовить те медицинские кадры, которые требуются медорганизациям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, только закончивших целевое обучение: из них 102 человека по программам специалитета и 199 — ординатуры», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Подмосковье сотрудничает с ведущими медвузами страны. Среди них — Сеченовский и Пироговский университеты. Заключить целевой договор также могут студенты медколледжа. На время обучения участники программы получают стипендию.