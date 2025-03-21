Еще 300 случаев незаконного использования электричества выявили в Подмосковье

В 2024 году специалисты компании «Россети Московский регион» выявили около 300 случаев незаконного использования электроэнергии в Подмосковье. Они составили 126 актов о безучетном потреблении электричества на 126 миллионов кВт/ч. Также компания получила оплату по 243 актам бездоговорного потребления на сумму около 490 миллионов рублей.
Так, на юге Подмосковья во время плановой проверки обнаружили вмешательство в счетчик электроэнергии. Инспекторы нашли радиоэлектронное устройство, использовавшееся для несанкционированного потребления энергии более чем в 60 тысяч кВт/ч. На западе региона при внеплановой проверке обнаружили, что на счетчике частного дома были пропилы и проволочные перемычки, которые искажали данные. Это позволило не учесть более восьми тысяч кВт/ч.
Компания напоминает, что вмешательства в работу счетчиков — это нарушение закона, за которое предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. Все факты незаконного потребления направляют в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. О подобных нарушениях следует сообщать в «Светлую линию» компании: 8 (800) 220-02-220 (короткий номер 220).
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