Еще 300 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендациям коллег

В Московской области успешно работает программа материального стимулирования медицинских работников за привлечение новых кадров. Сотрудники государственных медицинских учреждений региона получают денежные премии за рекомендацию специалистов.

Размер вознаграждения варьируется от 15 до 250 тысяч рублей в зависимости от квалификации и опыта приглашенного сотрудника. Так, за трудоустройство врача можно получить премию от 25 тысяч до 250 тысяч рублей, фельдшера (в том числе скорой помощи) или медсестры — от 15 тысяч до 150 тысяч рублей.

Программу реализуют с 2022 года.

«За все время ее действия в наши больницы пришли работать более 1,5 тысячи человек, в том числе 293 в этом году», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Выплаты производятся в два этапа: половина суммы перечисляется сразу после трудоустройства нового сотрудника, а оставшаяся часть — после трех месяцев его работы.

Приглашенный специалист должен быть принят на основную должность с полной ставкой и не работать в подмосковных государственных медучреждениях в течение шести месяцев до трудоустройства.

Помимо программы «Приведи друга», в Московской области действуют и другие меры поддержки медицинских работников, в том числе «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земля врачам».

Ознакомиться с доступными льготами можно на сайте.