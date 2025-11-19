Еще 300 км покрытия отремонтировали на опорной дорожной сети Подмосковья

С начала ремонтного сезона в Подмосковье привели в порядок около 300 километров региональных дорог, входящих в опорную сеть региона. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В этом году ремонт провели на Старосимферопольском, Северном, Осташковском, Можайском шоссе, рассказали в областном Минтрансе. Покрытие заменили на дороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, которая служит проездом в Тверскую область.

Кроме того, около 12 километров асфальта обновили на Волоколамском шоссе в Истре и Дедовске. Ежедневно там проезжают 40 тысяч машин.

«В этом году дорожники обновили покрытие и нанесли разметку на 60 региональных дорогах опорной сети Подмосковья в ходе ремонта по нацпроекту. Это позволило повысить безопасность и комфорт порядка шести миллионов жителей и гостей региона на основных подмосковных шоссе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ремонт провели на трех участках дороги Ступино — Малино. Проезд стал комфортнее у школы № 1 в поселке Малино, от деревни Тростники до СНТ Возрождение и в селе Старая Ситня.

В Богородском округе работы прошли на Носовихинском шоссе в поселке имени Воровского. Участок связывает Электроугли, Балашиху и Павловский Посад.

Около 13 километров покрытия заменили на Пятницком шоссе в Солнечногорске, около 10 километров — на рогачевском шоссе в Дмитрове, еще более 16 километров — на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуеве.

Работы также прошли в Шатуре и Домодедове.

Опорная сеть — это транспортный каркас страны, по которому передвигается основной объем пассажиров и грузов. На территории Московской области более 220 таких дорог.