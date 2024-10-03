Еще 300 дверей в подъездах домов Подмосковья отремонтировали с июля

Коммунальные службы Московский области отремонтировали более 300 входных дверей в подъездах многоквартирных домов с начала июля. Работы проконтролировали инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, двери должны отвечать современным стандартам, а главная деталь, которая чаще всего ломается — это доводчик или пружина. Ремонт дверей был как запланированный, так и по заявкам жителей.

Если дверь не закрывается, то жильцы могут обратиться в свою управляющую компанию или оставить заявку на сайте ЕДС МО.

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