Еще 30 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в мобильных комплексах

Около 30 тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в мобильных комплексах с начала года. Всего бригады врачей уже совершили почти 1,3 тысячи выездов в отдаленные села и деревни.

Выезды мобильных комплексов помогают жителям сел и деревень проверить свое здоровье рядом с домом. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием. Там можно пройти первый этап диспансеризации, маммографию и флюорографию.

«Важно делать профилактические медицинские осмотры доступнее для жителей, проживающих в отдаленных от медучреждений территориях», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В ходе выездов флюорографию прошли более 13 тысяч человек, еще 4,6 тысячи женщин сделали маммографию.

Расписания работы мобильных бригад доступны на сайтах медучреждений региона. Для прохождения обследования нужно иметь с собой полис ОМС и паспорт.