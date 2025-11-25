Еще 30 тысяч заявок на предоставление земли без торгов подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. С начала года этой возможностью воспользовались около 30 тысяч раз.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». С ее помощью можно за плату получить земельный участок без торгов. Также через сервис можно внести изменения в действующий договор аренды.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, участок из муниципальной или государственной неразграниченной собственности можно приобрести для строительства дома, ведения хозяйства или реализации инвестпроекта.

Подать заявку могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.инвестпроектов и ряде других случаев.