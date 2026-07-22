Еще 30 тысяч заявок на перераспределение земель оформили в Подмосковье

За первые шесть месяцев года в муниципальные образования Московской области поступило более 30 тысяч заявлений на образование земельных участков путем перераспределения. Подать заявку жители региона могли через электронный сервис Министерства имущественных отношений Подмосковья на региональном портале государственных услуг.

Чаще всего перераспределение используют для увеличения площади частной земли за счет присоединения свободной территории, находящейся в государственной собственности. За добавляемую площадь собственнику необходимо внести плату.

С 1 января 2026 года в Московской области ее размер рассчитывается исходя из кадастровой стоимости присоединяемого участка.