Еще 30 тысяч заявок на перераспределение земель оформили в Подмосковье
За первые шесть месяцев года в муниципальные образования Московской области поступило более 30 тысяч заявлений на образование земельных участков путем перераспределения. Подать заявку жители региона могли через электронный сервис Министерства имущественных отношений Подмосковья на региональном портале государственных услуг.
Чаще всего перераспределение используют для увеличения площади частной земли за счет присоединения свободной территории, находящейся в государственной собственности. За добавляемую площадь собственнику необходимо внести плату.
С 1 января 2026 года в Московской области ее размер рассчитывается исходя из кадастровой стоимости присоединяемого участка.
Перераспределение земельных участков или, как еще называют эту услугу, «прирезка» может понадобиться любому собственнику земли, если нужно устранить недостатки землепользования, такие как вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосица. В рамках услуги имеющийся участок прекращает существование, вместо этого образуется новый — с другими границами и площадью.
Алексей Натаров
министр имущественных отношений Московской области
Чтобы воспользоваться услугой, владельцу земли необходимо сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения участка на плане территории. После этого документ направляют в органы местного самоуправления для утверждения, решение по заявлению принимается в течение 15 рабочих дней.
Далее новый участок ставят на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости, после чего заключают соглашение о перераспределении с администрацией муниципального образования. Регистрацию соглашения в Росреестре орган местного самоуправления осуществляет самостоятельно.
Перед рассмотрением заявления участки проходят предварительную проверку на наличие обременений и других препятствий. Такой механизм помогает сократить сроки оформления и снизить риск получения отрицательного решения.