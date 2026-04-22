Еще 30 тысяч подростков проверили на употребление наркотиков в Подмосковье

Студенты и школьники Подмосковья могут пройти добровольный медицинский осмотр прямо в стенах образовательных учреждений. Процедуры нацелены на раннее выявление незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

Исследования дают возможность объективно оценить ситуацию в регионе;

«С начала года в Московской области такой медицинский осмотр прошли почти 30 тысяч учащихся», — рассказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.

Процедуру проводят исключительно специалисты наркологической службы с использованием экспресс-анализаторов. Она проходит на условиях добровольности, конфиденциальности, а также при строгом соблюдении врачебной тайны.

Результаты носят конфиденциальный характер и никогда не разглашаются.