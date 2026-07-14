Еще 30 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье с января

В Подмосковье новорожденным проводят неонатальный скрининг. Обследование позволяет выявить генетические заболевания в первые дни жизни ребенка и своевременно начать лечение.

Среди патологий, которые позволяет выявить скрининг, врожденный гипотиреоз, спинальная мышечная атрофия (СМА), первичные иммунодефициты, нарушения обмена жирных кислот и другие.

«С начала года обследование прошли более 30,7 тысячи детей, у 55 выявлены генетические нарушения, и все они уже взяты под медицинское наблюдение», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Неонатальный скрининг проводят в первые дни после рождения. Для исследования у младенца берут несколько капель крови из пятки, после чего материал направляют на лабораторный анализ.

Если результаты указывают на возможные отклонения, медицинские работники связываются с родителями, разъясняют дальнейший порядок действий и при необходимости организуют дополнительное обследование.

Получить подробную информацию о системе родовспоможения региона будущие родители могут на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, в регионе действует единый кол-центр проекта, специалисты которого ежедневно с 08:00 до 20:00 бесплатно консультируют по телефону +7 (800) 550-30-03.