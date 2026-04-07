Еще 30 тысяч человек в Подмосковье сдали донорскую кровь и ее компоненты

Стать донором в Подмосковье можно в областном центре крови и его филиалах. С начала года туда обратились почти 30 тысяч человек. Они сдали кровь и ее компоненты, которые будут использовать в медучреждениях региона.

Как сообщили в областном Минздраве, стать донором может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний.

«Несмотря на развитие технологий, полноценного заменителя крови сегодня не существует. Поэтому донорская кровь — это возможность спасти жизнь и здоровье многим пациентам, попавшим в беду. С начала года кровь и ее компоненты в Подмосковье сдали почти 30 тысяч доноров», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Переливание крови применяют для спасения пациентов с травмами, ожогами, онкозаболеваниями, недоношенных детей и других.

Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Центр работает без выходных с 08:00 до 14:00. Полный список учреждений доступен по ссылке.