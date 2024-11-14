Еще 30 тыс камер подключили к нейросети для контроля чистоты в Подмосковье

Еще 30 тысяч камер системы «Безопасный регион» подключили к ИИ-проекту «Чистая территория». В Мингосуправления Московской области отметили, что теперь число камер достигло 51 тысячи.

Увеличение числа камер позволяет значительно расширить возможности мониторинга и ускорить реагирование на проблемы. В топ-5 округов по количеству видеокамер вошли Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи.

«В настоящее время в Подмосковье более 35% от общего числа камер системы „Безопасный регион“ оснащены искусственным интеллектом, способным выявлять нарушения чистоты и порядка в общественных местах. Под нейроконтролем находятся уже свыше 5,4 тысячи дворовых территорий», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, нейросеть помогла устранить более 67 тысяч нарушений чистоты и порядка на улицах Подмосковья. Чаще всего фиксировался мусор на контейнерных площадках, смет на проезде и невывезенный снег. Напомним, система нейроконтроля действует с августа 2023 года и представлена на портале «Цифровое Подмосковье».