Еще 30 свидетельств на получение соципотеки выдали медикам в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония вручения свидетельств по программе «Социальная ипотека». Обладателями долгожданных сертификатов на приобретение собственного жилья стал еще 31 медицинский работник из числа врачей, фельдшеров и медицинских сестер.

В рамках программы специалисты получают от правительства Московской области существенную финансовую поддержку в размере 50% от стоимости жилой недвижимости, которая засчитывается в качестве первоначального взноса.

На протяжении последующих 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, в то время как сам медик вносит только проценты по оформленному кредиту.

«Программа „Социальная ипотека“ позволяет медицинским специалистам решить важный жилищный вопрос и обзавестись собственным жильем. С начала года свидетельства на покупку квартир получили 124 медицинских специалиста Подмосковья, а за все время действия программы — почти две тысячи медработников», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участие в программе доступно как для врачей, так и для представителей среднего медицинского персонала.

Детальные условия программы и требования к участникам опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

В регионе успешно реализуют и другие программы поддержки медиков, включая компенсацию расходов на аренду жилья, предоставление земельных участков для индивидуального строительства, проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также инициативу «Приведи друга».