Еще 30 школьников пополнили ряды кадетов в Воскресенске
Учащиеся Воскресенской кадетской школы в торжественной обстановке произнесли клятву. В церемонии приняли участие почетные гости: представители администрации, сотрудники службы МЧС, духовенство и офицеры войсковой части.
Глава городского округа Алексей Малкин поздравил ребят с новым этапом в жизни и пожелал всегда быть верными клятве.
Для близких новоиспеченных кадетов церемония стала не менее волнительным событием, чем для главных героев. На праздник посвящения пришли мамы, папы, бабушки и дедушки. Два года назад в семье Рахманкуловых старший сын Никита сам решил перевестись в кадетскую школу и ни разу не пожалел.
«Изменился в лучшую сторону, подтянул успеваемость, нашел новых друзей, влился в коллектив моментально, благодаря прекрасному учителю Анастасии Алексеевне. Она для них, можно сказать, вторая мама», — рассказала Алина Рахманкулова.
За успехи в учебе, примерную дисциплину, активное участие в жизни класса и школы на церемонии учащимся присваивали специальные кадетские звания. В этом году впервые почетным знаком отличия «Кадетская слава» за высокие результаты в военной подготовке и добросовестное исполнение служебных обязанностей наградили старшего сержанта Руслана Бахтурина.