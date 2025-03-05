Еще 30 школьников пополнили ряды кадетов в Воскресенске

Глава городского округа Алексей Малкин поздравил ребят с новым этапом в жизни и пожелал всегда быть верными клятве.

Для близких новоиспеченных кадетов церемония стала не менее волнительным событием, чем для главных героев. На праздник посвящения пришли мамы, папы, бабушки и дедушки. Два года назад в семье Рахманкуловых старший сын Никита сам решил перевестись в кадетскую школу и ни разу не пожалел.