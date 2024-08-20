Еще 30 образовательных центров откроют в Подмосковье 1 сентября

В этом году 1 сентября в Подмосковье откроют 30 новых образовательных объектов, включая школы и детские сады. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Так, в ЖК «Люберцы парк» открывается школа на 1170 мест, построенная компанией ПИК. В трехэтажном здании площадью 15,1 тысячи квадратных метров предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, а также мастерские.

В подмосковных Мытищах, в ЖК «Скандинавский», открывается школа для 500 учеников, возведенная ГК ФСК. Учебное заведение площадью почти десять тысяч квадратных метров включает кабинеты, медблок, библиотеку, спортивные и актовый залы, а также помещения продленного дня и благоустроенные спортивные площадки.

В Ленинском городском округе, в ЖК «Пригород Лесное», группа «Самолет» построила детский сад для 360 малышей. Трехэтажное здание площадью свыше четырех тысяч квадратных метров включает 15 групп с игровыми и спальными помещениями, пищеблок, медицинский кабинет, залы для занятий спортом, музыкой и творчеством, а также кабинеты психолога и логопеда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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