Еще 30 новых детских площадок обустроят в Балашихе

В городском округе Балашиха продолжается масштабная программа по благоустройству дворов и созданию современных зон отдыха для детей. В текущем году в 18 дворах города установят 30 новых детских игровых площадок, а на уже существующих комплексах заменят 250 игровых элементов.

Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что приоритет при выборе мест для новых площадок отдается пожеланиям жителей.

«Наша цель — создать условия, чтобы дети могли с радостью и безопасно проводить время на улице. Все площадки оснащаются лавочками для удобства родителей, а при их обустройстве используются только качественные и современные материалы», — отметил Сергей Юров.

Новые игровые комплексы появятся в разных частях города, включая улицы Гагарина, Майкла Лунна, Свердлова, Дмитриева, Кудаковского, Советскую, Никольскую, а также в микрорайоне Железнодорожный на улицах Юбилейная, Школьная, Быковского и Саввинском шоссе. В других микрорайонах, таких как Сакраменто, Кучино, Дзержинского и деревня Федурново, также будут установлены новые площадки.